A poche ore da una nuova puntata, la tensione nella Casa del Grande Fratello si taglia con il coltello. In particolare, la situazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi continua a farsi sempre più complicata. Dopo lo scontro avuto con Anita Olivieri nei giorni precedenti, infatti, l’attrice e il bidello avevano preso le distanze senza mai confrontarsi.

Dispiaciuta per la situazione, Beatrice decide di confidarsi con Angelica Baraldi. L’attrice spiega di aver notato un netto distacco da parte di Giuseppe, e che nel corso delle ultime ore ha provato più volte ad interagire con lui ma senza esserci riuscita. “Nemmeno mi ha salutata stamattina”, esclama. “Su tante cose è immaturo, non possiamo pretendere tanto”, ribatte Angelica. “Tu ci hai parlato?”, le chiede la Luzzi. “Ieri mi ha detto che stava bene”, risponde la Baraldi, che non le fornisce molte informazioni al riguardo.

Vedendo arrivare Garibaldi in cucina, Beatrice decide di avvicinarlo per scoprire i motivi della sua freddezza: “Non ti sembra di essere un po’ troppo arrabbiato?”, gli chiede. Giuseppe dice di aver preso le distanze da lei in quanto ha solo cercato di assecondare le sue richieste. Poi taglia corto: “Se tu ci tieni, un passo lo puoi fare”.