Anita Olivieri è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello. Nelle ultime ore, la bionda manager romana si è resa protagonista di una clamorosa sulle Brigate Rosse mentre parlava di libri con Giampiero Mughini.

La gieffina ha chiesto al giornalista: “Quale libro ti ha entusiasmato di più?”. Dall’alto della sua cultura, Mughini ha risposto: “Un libro scritto da un grande autore che ha studiato a fondo le Brigate Rosse, in particolare la loro presenza a Genova”. “Era un brigadiere?”, ha chiesto Anita. Una domanda che ha fatto letteralmente crollare le braccia ai telespettatori, soprattutto in virtù del fatto che la concorrente, laureata e con un master, abbia sbagliato l’assonanza brigatista/brigadiere.

Inutile dire che, dinanzi all’affermazione di Anita, in molti si aspettavano la reazione feroce di Mughini, ma la regia ha cambiato prontamente inquadratura prima che potesse replicare. Non è la prima gaffe di cui si è resa protagonista la “plurilaureata”. Nei giorni scorsi, infatti, è incappata in un errore marchiano quando ha detto a Fiordaliso: “Hanno messo Schopenhauer per farmi dormire meglio. Grazie Grande Fratello, ora mi addormento”. Peccato che Schopenhauer fosse un filosofo e non un musicista.