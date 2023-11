A poche ore dall’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello, nella Casa del Grande Fratello abbiamo assistito all’ennesimo avvicinamento tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi.

L’ex volto di Temptation Island, dopo aver perso una partita a carte, è stato “costretto” a fare un massaggio alla coinquilina. Circostanza che, ovviamente, ha scatenato la reazione degli inquilini e anche di Greta Rossetti, che è apparsa sui social decisamente infastidita. L’ex tentatrice ha palesato un certo sconcerto, e molto presto le cose per lei non potranno altro che peggiorare, visto che questa sera Perla farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Sulle pagine del settimanale Chi, infatti, la Vatiero ha detto di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Mirko: “Io non penso che Greta mi abbia portato via Mirko, però è certo che, se non ci fosse stata lei, sarebbe tornato a casa con me. Non abbiamo mai avuto problemi di tradimenti, non siamo una coppia finita, i nostri problemi erano risolvibili. Ma, di certo, io l’ho amato più di quanto lui abbia amato me, perché io ho amato lui e basta mentre lui amava me e la mia famiglia, che gli ha dato quel calore che gli mancava. Il problema è che ultimamente, per varie confusioni mie mentali, avevo degli alti e bassi. A volte rifiutavo il contatto fisico, ma aver chiuso così è stato uno choc, è una cosa che non ho superato perché ero convinta che mi amasse e non pensavo che un problema lo avrebbe portato da un’altra persona. Lui è uno che si lascia condizionare tanto dagli altri. Vuole piacere a tutti e non scontentare nessuno”.