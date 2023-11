Questa sera Perla Vatiero farà finalmente il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island, dopo essersi negativizzata dal Covid, varcherà la soglia della porta rossa, pronta ad innescare la dinamica più attesa dai telespettatori: un possibile ritorno di fiamma con Mirko Brunetti.

Il retroscena sull'ingresso di Perla Vatiero

A tal riguardo, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha svelato un retroscena: “L’ingresso di Perla nella casa del GF è stato fortemente voluto per un motivo ben preciso: lei avrebbe espresso la volontà e il desiderio di ritornare con Mirko contro tutto e tutti! Ha praticamente detto che da quando è uscita da Temptation Island non ha fatto altro che pensarlo, e la presenza di Igor Zeetti era dovuta solo a due fattori: il primo, provocare una reazione in Mirko (che non c’è stata), e l’altro provare a dimenticare appunto Mirko. Adesso, entrando nella Casa capirà se può ancora provare a riconquistarlo oppure no”.