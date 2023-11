Antonella Fiordelisi è tornata a farsi viva su suoi canali social. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha terminato la sua avventura a Pechino Exprss, la cui nuova edizione andrà in onda a marzo 2024.

Stando a quanto si legge sui social, sembrerebbe che il percorso e il viaggio dell’ex vippona e della sua compagna Estefania Bernal, sia andato piuttosto bene, e le due si sono aggiudicate anche le tappe finali. Ma per poterlo scoprire dovremo attendere il prossimo anno.

Intanto, però, numerosi fan di Antonella possono esultare per il suo ritorno sui social. L’influencer campana, infatti, questa mattina ha scritto un messaggio sul suo canale broadcast: “Buongiorno, grazie sempre per il vostro supporto. Mi piacerebbe raccontarvi tante cose ma purtroppo non posso assolutamente dire niente, dovrete attendere fino a marzo. A breve torno attiva sui social. Il mio detox è quasi finito”.