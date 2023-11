Ciro Petrone ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello. Nel corso della ventunesima puntata, in onda lunedì 20 novembre, l’attore ha confessato il malessere che lo tormenta ormai da diverse settimane. Nonostante fosse tra i preferiti del pubblico, dopo aver incontrato il fratello, ha deciso di abbandonare il gioco.

"Sei diverso da quello che appari, indirizzi i tuoi inquilini a nominarti", ha dichiarato Alfonso Signorini nel corso della diretta prima di far incontrare l'attore con il fratello, Vincenzo. "Ti vedo che non ce la fai, stai male. È brutto vederti così. Il vero Ciro che noi conosciamo ha il sorriso e la simpatia. Sappiamo le difficoltà che stai avendo, però fuori è buio. Buio totale. Tu questa cosa l'hai voluta assolutamente, guarda il tuo obiettivo. La gente ti ama, questa cosa deve farti forza", ha dichiarato il fratello di Petrone nel tentativo di far cambiare idea al concorrente. "Io ho cercato di superare, sono passate settimane. Il problema è fisico. Non dormo bene, sto nervoso, non sono me stesso. Non è giusto stare qui nel rispetto di tutti. Ho superato tutti i miei limiti. Sono qui da 70 giorni, penso di aver dato quello che potevo. Sono arrivato a un punto in cui non ce la faccio più".

Ciro Petrone abbandona la Casa

Ciro Petrone, nonostante l'incontro con il fratello, non ha cambiato idea e ha deciso di abbandonare la casa di Cinecittà: "Non volevo che andasse così, spero di non avermi deluso. Voglio uscire". L'attore ha così abbracciato tutti gli inquilini prima di varcare la porta rossa: "Ci vediamo fuori. Non era giusto rimanere qui, vi aspetto a Napoli". Massimiliano Varrese non è riuscito a trattenere le lacrime: "È una persona meravigliosa. Ciro ha superato i suoi limiti, spesso ci sono deturpamenti interiori che dall'esterno non si vedono, vengono sottovalutati. Si creano situazioni psicologiche non indifferenti che portano a gravi conseguenze. Voglio elogiare Ciro".