Morgan è stato ufficialmente “cacciato” da X Factor. Un licenziamento in tronco e con effetto immediato, deciso da Sky e Fremantle, la casa di produzione del talent. Anche Ludovico Tersigni, ex conduttore del programma, ha detto la sua. Ma procediamo con ordine.

La notizia del licenziamento di Morgan è stata annunciata con un comunicato stampa pubblicato sui social, e fra i tantissimi commenti, è spiccato su tutti quello di Ludovico Tersigni che con X Factor ha lavorato nel 2021 come conduttore della quindicesima edizione. Come sappiamo, Ludovico è arrivato a X Factor dopo un decennio di Alessandro Cattelan, restando in cattedra solo per un’edizione.

La stoccata di Ludovico Tersigni

Un anno dopo, però, al suo posto è stata chiamata Francesca Michielin che è tutt’ora la conduttrice ufficiale. E Tersigni? A far luce è stato proprio lui oggi lasciando un commento polemico: “Avreste dovuto comunicare anche che io ho deciso di non rinnovare il contratto per il secondo anno. Pensano tutti che siate stati voi a segarmi”.