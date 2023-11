Sul licenziamento di Morgan da X Factor si è letto e sentito di tutto. Ora, ad intervenire sulla vicenda è anche in ex professore di Amici. Luca Jurman, in una diretta su Facebook, ha duramente criticato i giurati del talent show di Sky, e ha parlato d una “potente lobby”.

Luca Jurman: "Rischio il cu*o a dire queste cose"

“A dire queste cose io sto rischiando il c**o. Volete dire che è giusto che la Michielin non sa manco che Ivan Graziani è morto? È giusto che vada a Sanremo a dirigere al posto di un direttore d’orchestra solo perché ha fatto il triennio di canto jazz in un conservatorio sfigato? Ma voi siete matti, siete dei pazzi! Non è in grado di fare la conduttrice! Così come non è in grado di fare il giudice un parac**o come Dargen D’Amico. Volete dire che Ambra, che per carità è un’attrice, una performer ed è stata anche da ragazzina una conduttrice, sia un giudice di canto adeguata ad un programma come X Factor? Volete dire che Fedez è in grado di fare il giudice di una cosa del genere? Avete dei problemi se lo pensate.

L’uscita, il licenziamento di Morgan? Io non giustifico i comportamenti sopra le righe. Lui fa delle uscite spiacevoli. Quando perde il controllo gli parte l’embolo e crea dei disagi negli interlocutori. – ha continuato l’ex professore di Amici – Quando lui sclera non è mai per caso, è un qualcosa che tiene dentro e poi scoppia. Morgan è un puro, un idealista, dà fastidio, rompe le palle perché sa e ha sbroccato perché non ne poteva più di sentire le cavolate della Michielin e di Dargen D’Amico. Morgan è stato vergognosamente licenziato. Lui dice cose sbagliando, ma chi sbaglia di più sono le persone dietro che prendono in giro. Quella di Morgan era una ribellione”.

In realtà, stando a quanto rivelato da Fedez a Striscia la Notizia, Morgan non sarebbe stato licenziato per le frasi dette in diretta al collega e a Francesca Michielin, ma per qualcosa che fino ad ora non è mai andato in onda.