Nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha ricordato l’incontro con la sua ex Valentina Melis e la figlia Mia avvenuta durante l’ultima puntata. L’attore, nonostante sia separato da due anni, si è detto ancora molto innamorato: “Il mio sogno è riunire la mia famiglia”.

La confessione di Massimiliano

Ieri pomeriggio, Varrese si è confidato con Fiordaliso e Rosy Chin: “Sono sempre innamorato di Valentina. Dal fondo del mio cuore, sogno in un miracolo. Mi auguro che questi due anni di distacco servano a rivalutare un sacco di cose. Io ho rivalutato un sacco di cose”.

"Nei suoi occhi vedo amore. Lei ci tiene ancora molto a lui", ha commentato Fiordaliso, seguita da Rosy, della stessa opinione. Così Massimiliano ha aggiunto: "Il mio sogno è riunire la mia famiglia, il nostro è stato un amore enorme. La decisione la prendemmo di comune accordo, è stato un insieme di cose. Non volevamo rovinare quello che stavamo rovinando. Io e lei non ci siamo mai più confrontati, per me è un tasto molto doloroso. Io credo di essere ancora innamoratissimo".

La storia tra Massimiliano e Valentina

La storia d'amore tra Massimiliano Varrese e Valentina Melis è durata a lungo. Si conobbero nel 2006 durante le prove della versione teatrale di Tre metri sopra il cielo, e scoccò subito una scintilla. Fu lei, circa un mese fa, a raccontare di più sulla loro separazione: "Allora eravamo entrambi fidanzati e non ci siamo più visti per otto anni. Quando mi sono lasciata e sono andata a vivere a Roma ci siamo rivisti. Dopo due settimane già vivevamo insieme. È stata una storia d’amore molto bella, abbiamo avuto Mia, una bimba desiderata fortemente. Poi ci siamo allontanati. La pandemia è stata fatale, logorati dalla situazione, da cose lavorative e private, abbiamo iniziato a non andare più d’accordo, ad avere idee diverse sulla vita e sul futuro. Così abbiamo deciso di allontanarci e salvaguardare l’armonia".