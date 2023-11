“Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto”. Fedez ha replicato duramente all’attacco di Morgan, che a Striscia la Notizia lo ha accusato di essere stato violento nei suoi confronti: "L’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante”, e di aver agevolato il suo licenziamento da X Factor. Le vie legali minacciate dal marito di Chiara Ferragni, però, non scalfiscono l’ira del cantautore, anzi.

“Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi, perché non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare”, dice Morgan nella chat con i giornalisti, riportata anche dal Corriere, dopo le dichiarazioni di Fedez a Striscia la Notizia., è

“Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze…”, aggiunge, rimarcando il fatto di essere stato fin dall’inizio, a suo dire, “malvisto” dai colleghi giurati (“a loro stavo sui c…”, sostiene) perché “li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era mia intenzione”. Anche per questo… “ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro".