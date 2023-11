La scorsa estate iniziarono a circolare voci circa un presunto flirt tra Antonella Fiordelisi e Iker Casillas, leggenda del Real Madrid e campione del mondo con la nazionale spagnola.

L’ex marito di Sara Carbonero, giornalista e vicedirettrice di Mediaset Espana, aveva iniziato a seguire l’influencer campana sui social, tanto che la vicenda venne trattata in Spagna anche in televisione.

Il gossip su Antonella Fiordelisi e Iker Casillas

La segnalazione dell'interesse di Iker Casillas nei confronti di Antonella Fiordelisi è arrivata attraverso il web. Ai fan dell'influencer campana erano sono sfuggiti, infatti, i like di apprezzamento dell’ex calciatore. A giudicare dai like, che lo sportivo ha lasciato sotto alcune foto Instagram dell'ex vippona, Iker Casillas segue Antonella già da diversi mesi e quest'ultima ha ricambiato il follow, ma se tra i due ci sia stato anche uno scambio di messaggi è impossibile saperlo.

All’epoca, l’esperta di gossip Deianira Marzano, molto vicina alla Fiordalisi, aveva però smentito le voci: “ Nulla di cui meravigliarsi, Antonella è super corteggiata . Ma attualmente lei si vuole rilassare e concentrare sul lavoro”.

L'ex calciatore spagnolo non è l'unico calciatore (o ex) ad aver dimostrato un certo interesse nei confronti di Antonella. Quando era all'interno della casa del Grande Fratello Vip, infatti, la Fiordelisi confessò di avere ricevuto alcuni messaggi di apprezzamento da parte di alcuni calciatori famosi, tra i quali Gonzalo Higuain e Francesco Totti e raccontò di avere ricevuto un invito da un calciatore che all’epoca militava nella Roma, ovvero Niccolò Zaniolo: "Aveva organizzato tutto lui e poi non si è presentato all'appuntamento. Non so perché".

Nelle ultime ore è riesploso nuovamente il gossip circa una presunta frequentazione tra Antonella Fiordelisi e Iker Casillas, ma l’ex vippona, commentando su X (ex Twitter) un articolo, ha di fatto smentito a modo suo: “Abita troppo lontano. Massimo un’ora di distanza”.