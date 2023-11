Questa sera, alle ore 21,30 su Canale 5, andrà in onda la ventiduesima puntata del Grande Fratello. Un appuntamento imperdibile, visto che ci sarà l’attesissimo confronto tra Perla Vatiero e Greta Rossetti, rispettivamente ex ed attuale fidanzata di Mirko Brunetti.

Nel frattempo, proseguono i confronti tra Perla e Mirko. Ieri sera, durante una chiacchierata, la concorrente campana ha commentato l’incontro in puntata tra il suo ex fidanzato e Greta Rossetti.

“Se non davi il bacio stavi 100 passi avanti. Poi vabbè ormai io ci rido davvero sopra”. A sorpresa, Mirko ha ammesso di aver baciato Greta controvoglia: “Il bacio qui… l’unica cosa che ho fatto controvoglia”. E la Vatiero ironica ha replicato: “Eh, non si vedeva proprio, per niente guarda”.

Il gieffino ovviamente non è a conoscenza del fatto che Greta, alcuni giorni fa, ha detto di non voler essere più associata al suo (ex?) fidanzato, e adesso pare che anche lui stia andando in quella direzione.

I dubbi di Mirko Brunetti su Greta Rossetti

“Io ho difeso lei andando anche contro me stesso. Anche contro i miei principi. Ad oggi, il passato mi ha insegnato tanto, anche lo stare qui dentro mi ha insegnato e non devo fare lo sbaglio di mettere gli altri prima di me e i miei principi. Cosa che ho fatto con Greta. Se ripenso a quello che lei ha fatto con te, per me è folle. La parola che ha usato (gatta morta) non esiste. Ma poi oltre al fatto che può essere gelosa, non doveva reagire in quella maniera sapendo che io sono un ragazzo per bene. Per me è stato difficile uscire fuori e fare finta di nulla. Molto difficile, molto. Poi il like che ha messo al post contro di me.

Sono tutti atteggiamenti che non mi piacciono. Cose che non vorrei che la persona che mi sta accanto facesse mai e lei le fa invece. Quando sono andato fuori dalla porta rossa e c’è stato il bacio, era per quello che io stavo dando a lei e volevo continuare a dimostrare. Invece non c’è stato il contrario. Ok che ho 26 anni e voglio essere più leggero, ma vicino vorrei avere una persona, non dico matura quanto me, ma almeno che sa cosa evitare così da non ferirmi, sa come comportarsi, che sa non mettermi in difficoltà. Questo è un pensiero che io ho. Mi dicevano ‘perché non dici nulla a Greta? Come mai non le fai gli auguri?’. Perché io non me la sento al 100% se io vedo che le cose non vanno bene. Non mi viene più spontaneo”.