L’avvicinamento tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi continua a far discutere gli inquilini della Casa del Grande Fratello. A dire la sua al riguardo anche Anita Olivieri, da sempre acerrima nemica dell’attrice, che ha accusato quest’ultima di aver messo in atto una strategia nei confronti del modello.

L'accusa di Anita Olivieri

“Lei è un personaggio importante. Noi non siamo nessuno, lei è già una persona e deve dimostrare, sia per lavoro sia per cose sue… Non penso che siete amici da sempre perché io c’ero dall’inizio e non è vero. Che tutti ci conosciamo qua dentro è vero, ma che voi siete stati sempre così stretti non è assolutamente vero e lei lo sa. Solo che lei dice un sacco di cose e le fa passare per vere. Io i discorsi che ha fatto con Marco (Maddaloni, ndr) nel letto li ho sentiti e per me ti sta usando. Sei tu la pedina secondo me, io questo vedo. E’ una mia opinione, so che magari tu non ti senti così, è quello che vedo io da fuori. A lei tu servi perché ad oggi non ha un rapporto con nessuno...”.

E ancora: “Secondo me Bea è una persona che vuole che le persone stiano dalla sua parte ed è sbagliato perché le persone possono volerti bene ma non stare sempre dalla tua parte. Io dormo con Rosy e lei parla tranquillamente con Bea. Tanto questa cosa uscirà e lei dirà che non è vero perché non ha mai il microfono quando dice queste cose. Lei lo fa per un altro fine, è questo il punto. Se lei avesse un’alternativa o stesse con Giuseppe non avrebbe questo rapporto con te. Adesso le servi, o comunque le fa piacere perché passa il tempo. Giuseppe l’ha fregata prima e questa cosa a Bea non va giù. Credimi, lei proverà a fare altro perché si sente di avere il potere su di te e di poter avere altro. Quindi falle capire che anche tu hai il potere di decidere se avere o no un rapporto. Secondo me non è stata una cosa naturale ma decisa da lei, come ha fatto con Giuseppe”.

La reazione di Vittorio Menozzi

Vittorio, dal canto suo, ha detto di non sentirsi il alcun modo manipolato da Beatrice: “Queste cose mi scivolano addosso. Ci sta, ma non è una cosa particolarmente negativa anzi, ti dò assolutamente ragione. E’ il suo carattere, è successo questo e ci sono stato, nel senso che mi sono voluto avvicinare perché ho capito che ha aiutato anche me questa cosa. Mi sono imposto due attenzioni: una è il discorso sentimenti e l’altra è non spingerci a fare brutte figure e non mancare di rispetto a nessuno”.