Sabato 2 dicembre, Greta Rossetti farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Durante la ventiduesima puntata, dopo il confronto con Perla Vatiero prima e Mirko Brunetti poi, Alfonso Signorini ha chiesto all’ex tentatrice se volesse essere una nuova concorrente. Lei si è presa qualche istante per decidere (in realtà aveva già deciso), per poi rientrare in studio ed annunciare: “Non voglio precludermi questa esperienza per nessuno e vorrei vivermi questa novità per me stessa”.

Ospiti dell’ultima puntata anche i genitori di Rosy Chin, con i quali quest’ultima ha sempre avuto un rapporto complicato: “Non mi sono mai sentita la bambina di papà. Noi partiamo da una cultura molto forte e abbiamo una generazione diversa; io sento e patisco molto questa cultura. Anche il modo di essere cresciuto dei miei genitori dai miei nonni è diverso, anche se mio fratello è stato più privilegiato e tutto veniva naturale”, ha confessato la gieffina. “Sono scappata di casa inseguendo il mio istinto, non ce la facevo più a stare in bolla che non mi apparteneva e mi sono ribellata”.

Poi, nel tugurio arriva il fratello Davide: “Abbiamo auto un’infanzia difficile, ma siamo sempre stati in competizione. Eccoci qua. Hai scelto di intraprendere questa avventura, ora goditela, ricordati sempre che è solo un gioco, quindi gioca, divertiti e facci divertire. Non avere paura di sbagliare. Sbagliare è umano. Ti voglio un mondo di bene”. Poco dopo arriva la mamma Elena: “Forza coraggio, avanti. Perdonaci per quello che abbiamo fatto, ma hai fatto tutto tu da solo, vai avanti”. Infine arriva anche il padre Corrado.

Ieri sera, Greta Rossetti si è immortalata a cena proprio con i genitori di Rosy nel ristorante milanese di quest’ultima: “Sto mangiando il sushi migliore di Milano con delle persone speciali che sono i genitori di Rosy. Guardate come sono meravigliosi…”.