La notizia dell’omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, è arrivata anche dentro la Casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini ne ha parlato nel corso della ventiduesima puntata, senza però entrare nei particolari: “A Roma sono scese in piazza 500 mila persone, c’erano anche tanti uomini per esprimere la loro vicinanza a un tema così importante, complice l’ennesimo femminicidio”.

Durante una pausa pubblicitaria, anche Sara Ricci, l’ultima arrivata nella Casa di Cinecittà, ha parlato dell’omicidio di Giulia: “Lui era italiano, il suo ex ragazzo. Non stavano più insieme e lui non la lasciava. 15 anni? No avevano sui 19/20 anni. Lei si stava per laureare…”. In seguito, l’attrice ha comunicato ai coinquilini che Filippo Turetta avrebbe gettato il corpo Giulia Cecchettin in un fiume. Queste rivelazioni hanno destato preoccupazione nella regia del programma, che ha prontamente censurato.

Sara Ricci, sorpresa per essere stata oggetto di censura da parte della regia, ha espresso il suo stupore sottolineando che Alfonso Signorini, durante la puntata, aveva trattato l’argomento, seppur senza approfondire come lei ha fatto: “Non posso? Vabbè ma ne avete parlato voi. Ne ha parlato prima Alfonso Signorini in diretta…”.