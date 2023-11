Nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha accusato Beatrice Luzzi di usare Vittorio Menozzi come un “jolly”: “Non so se lo sta facendo per ripicca, per gioco o per farmi ingelosire ma mentre ballavamo, mi ha detto ‘Tu sei stato un jolly, se non ti muovi passo al secondo’”. Una frase che ha acceso la rabbia di Luzzi che ha negato di avere mai pronunciato una frase del genere: “Questa è una bugia, è diffamazione. Vittorio non è un jolly. È una persona di altissimo livello”.

Questa notte, l’attrice e il modello hanno avuto un lungo confronto. Beatrice ha invitato Vittorio a non farsi condizionare, dopo che quest’ultimo le ha raccontato che Fiordaliso gli ha detto di evitare di prendersi una cotta per la Luzzi. “Ho detto che ho le mie opinioni, il mio modus operandi, a prescindere dalle persone a cui mi avvicino – ha spiegato Menozzi -. A me ha fatto bene stare vicino a te, e non vedo perché non possa farlo”.

Ed in merito al rapporto tra Beatrice e Garibaldi, ha aggiunto: “Lui ha ancora dei sentimenti per te, ma pensa che tu l’abbia usato. Ha la sua testa che lotta contro il cuore. Finché nella sua testa non c’è l’idea che abbiate chiuso la relazione, non riesce ad andare avanti”. Beatrice ha replicato: “Io non ho questa sensazione, secondo me sta lavorando sui suoi sentimenti per farseli passare. Io non ho più sentimenti per lui. Quando perdi la stima, perdi anche i sentimenti”. A quel punto Vittorio ha detto: “Io vorrei che tutti e tre stessimo bene”. “Lo hai fatto per proteggermi?”, ha chiesto la Luzzi, e il modello risponde: “Non l’ho fatto per proteggerti. Se sento che hai bisogno, ci sono, sei una mia amica, ma non voglio mettermi tra voi due”.