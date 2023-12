In una recente intervista rilasciata a Di Più TV, Alessandro Vicinanza ha svelato il motivo della rottura con Ida Platano. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne (che tornerà in studio la prossima settimana), ha dichiarato che con l’attuale tronista è finita perché lei non lo amava più e che è stata lei a mettere un punto alla relazione: “La crisi è iniziata perché il mio amore non era corrisposto. Adesso lei ha fatto la sua scelta, continuare a diventare un personaggio televisivo. Ha anteposto la carriera in tv all’amore di un uomo. Non l’ho mai tradita, sono circolati rumor, speravo che lei li smentisse”.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Ida ha però smentito le parole di Alessandro raccontando la sua versione della storia e lanciando anche qualche frecciatina sul fatto che il suo approdo sul trono possa dare fastidio.

“Non è così. Lui dice che sono stata io a chiudere e che dopo 15 giorni sono venuta qui a Uomini e Donne. Dice che l’ho portato a farsi lasciare e non è la verità. Mi ha lasciata lui. Se mi sposavo con uno sconosciuto andava bene e nessuno diceva nulla. Siccome sono seduta sul trono qui allora gli dà fastidio a lui e un po’ a tutti. Sono tornata in famiglia perché per me questo siete. Io sono la stessa che era seduta lì. Dà fastidio anche a Roberta”.