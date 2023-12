Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno rotto il silenzio in seguito alle voci sempre più insistenti che li vorrebbero in crisi. A sganciare la bomba alcune settimane fa era stato Fabrizio Corona, ma la notizia era poi stata smentita dalle successive apparizioni in pubblico dei Prelemi.

“Sono qua con Pierpaolo e volevo lasciare un messaggio nel gruppetto proprio perché non abbiamo voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali – hanno dichiarato Giulia e Pierpaolo con un audio sul canale broadcast di Instagram -. Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene. Innanzitutto, premetto che leggo/leggiamo i vostri messaggi e fra virgolette non ci aiutano. Soprattutto le vostre accuse ci fanno del male. Perché se un minimo ci conoscete sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte. Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo per favore, rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene”.

La crisi, dunque, c'è, ma al momento non appare così grave.