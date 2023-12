Federico Massaro è un nuovo concorrente del Grande Fratello. Modello di punta di Dolce&Gabbana, è nato a Milano ma vive a Seoul. La sua età non è stata resa pubblica. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata grazie ad un incontro con Ewa Ades, direttrice di Ewa Talents Management, avvenuto per strada.

Federico ha posato e sfilato per tante altre marche di lusso. Il suo profilo Instagram (il cui nome è fredrikmassa) conta circa 140 mila followers: con loro condivide scatti di sé e della sua vita quotidiana. Non mancano i suoi racconti sulla vita in Corea del Sud e la sua passione per i fumetti e i manga. Federico Massaro è anche un appassionato di sport: pratica, infatti, basket, Judo, Jiu-jitsu, Kendo, Canioning, Sub, Vela, Windsurf e arti marziali.

La bellezza del nuovo gieffino non è passata inosservata alle inquiline della Casa, in particolare ad Anita Olivieri e Grecia Colmenares. Le due lo hanno raggiunto in suite e Signorini le ha invitate ad entrare con lui nella jacuzzi.