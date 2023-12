Riesplode la faida tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese nella Casa del Grande Fratello.

Dopo la tregua delle ultime settimane, i due attori sono tornati sul piede di guerra. Al termine della puntata di ieri, Massimiliano si è confrontato con Fiordaliso e Monia La Ferrera, e ha detto; “Beatrice non mi ha più parlato dopo ieri. Mi fa ridere perché adesso va a dire che io mi volevo fidanzare con lei. Lei non sa che l’ho fatta sbilanciare apposta, non ha capito che l’ho portata… mi teme tanto come persona, perché sono l’unico che le tiene testa”.

Questa mattina, Beatrice e Massimiliano si sono confrontati nuovamente. “Max che vuoi fare? – ha esordito la Luzzi -. Dobbiamo ricominciare? Intanto sei intervenuto e vabbè potevi non farlo, sei intervenuto sul maschilismo, mi fai un attacco così su di me, mi sembra un po’ troppo. Che vuoi fare?”.

Pronta la replica di Varrese: “Io ho espresso un mio punto di vista, io non voglio fare nulla. Non capisco perché vai in giro dicendo che io mi voglio fidanzare con te e ho preso un due di picche, fa ridere sta cosa. Ma che stai dicendo, forse è il contrario. Perché devi far passare sta roba. Io credo che tu devi fare l’attrice comica”.

“Ieri mattina mi hai detto: ‘Ho preso un due di picche’. Dobbiamo di nuovo fare le sceneggiate? - ha proseguito la Luzzi -. Non hai espresso il tuo parere, hai detto una cosa pesante in diretta. Sì, erano due giorni che mi dicevi: ‘Ma veramente non ti piaccio?’. Ho risposto che ti mi hai fatto troppo male e quindi non potevo prenderti in considerazione. Se non ci fossero state tutte queste storie forse avremmo avuto un’attrazione. Ieri mattina me l’hai chiesto tu”.

Massimiliano ha risposto a tono: “L’altra sera, mentre ci lavavamo i denti, abbiamo avuto quel discorso dell’attrazione e tu mi ha detto che avremmo potuto avere un’attrazione. Ma te l’ho chiesto sempre come te l’ho chiesto con interesse, perché io con te non ce la farei mai una storia. Stai esagerando, spesso esageri e non te ne rendi conto. Ma che roba è, dai, una sceneggiatura comica. Sta roba che mi dici che mi voglio fidanzare con te e mi hai dato il due di picche anche no, fa ridere. Con una donna come te proprio mai, posso avere un’attrazione intellettuale che finisce il giorno dopo”.