Anita Olivieri è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello. Su X (ex Twitter), gli utenti l’hanno criticata quando dopo aver vinto una competizione, avrebbe utilizzato un termine omofobo ("fro*i"). Poi, prima dell’inizio di una puntata del GF, Anita ha dato della “stron*a e pu**ana” a Beatrice Luzzi, solo perché quest’ultima aveva occupato sul divano il posto che abitualmente occupava lei. A far finire nella bufera la concorrente anche un suo presunto flirt con uno degli autori del reality show.

L’elenco degli scivoloni della bionda manager romana si è allungato due giorni fa. Parlando con alcuni inquilini nelle passate settimane, Anita ha detto: “Io ho mio cugino poverino che è nato prematuro. Ce le ha tutte: dislessico, disgrafico e discalculia… Lo prendiamo un sacco in giro, lo massacriamo”. Le parole della gieffina hanno scatenato l’indignazione del web che ha chiesto, per l’ennesima volta, provvedimenti nei suoi confronti.

Provvedimenti che sono arrivati durante la puntata di sabato 2 dicembre, ma non per ciò che ha detto, ma per ciò che ha nascosto. La gieffina, infatti, è finita in nomination d’ufficio per aver violato il regolamento. “Hai commesso una grave infrazione – le parole di Alfonso Signorini -. Chi entra nella Casa del Grande Fratello stringe un patto di lealtà con il pubblico e con il programma. Chi viola questo patto va inevitabilmente incontro a delle conseguenze. Come spesso accade in Casa avete ricevuto delle medicine da parte delle vostre famiglie. Anita, dentro una di queste medicine che ti sono state consegnate, tua madre ha nascosto un bigliettino per te. E abbiamo le prove”.

Nel video incriminato si vede Anita chiamare sotto le coperte Rosy Chin per raccontarle di quanto sua madre fosse “un genio” per averle messo un bigliettino all’interno della scatola del medicinale. Glielo ha detto nascosta da una coperta e parlando sottovoce, ma i microfoni ambientali le sono stati fatali.

“Sei venuta meno con un patto di fiducia con il programma, è evidente – ha proseguito Signorini -. Da una parte tua madre non doveva fare quel che ha fatto e dall’altra tu avresti dovuto parlarne con il Grande Fratello. Per questo tu passi direttamente al televoto per la prossima eliminazione che avverrà sabato prossimo”. Nel bigliettino la madre le aveva consigliato di “parlare meno e ascoltare di più”, ma il problema per il Grande Fratello non è stato tanto aver ricevuto il bigliettino, quanto più nasconderlo e non confessarlo agli autori.

Ora Anita Olivieri si trova al televoto per l’eliminazione con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Sara Ricci. A volerla fuori dalla Casa è anche Matteo Diamante, protagonista della passata edizione del Gf Vip. Commentando la puntata di ieri, infatti, l’ex di Nikita Pelizon ha detto: “Perché Anita è ancora dentro?”.