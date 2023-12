Questa mattina è volato un aereo sulla Casa del Grande Fratello. Questa volta, il messaggio è diretto a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I fan dell’ormai ex coppia, hanno messo in guardia l’attrice e il bidello calabrese da Anita Olivieri e Vittorio Menozzi.

“B&GG non fidatevi di Ani & Vi! Ma di voi due”: questo il messaggio fatto recapitare ai due concorrenti. Massimiliano Varrese, che si accorge per primo dell'aereo, chiama in giardino i coinquilini che corrono per vedere il messaggio a loro dedicato. Beatrice si mostra molto stupita dello striscione e ringrazia calorosamente i fan, “Grazie del consiglio ne terremo conto”, esclama alzando gli occhi al cielo.

Giuseppe, invece, rimane in silenzio, non riesce a trovare le parole giuste da dire e chiede supporto a Varrese. “Evidente qualcuno da fuori vede quello che noi non vediamo” dice l'attore sorridendo, che poi aggiunge: “Vogliono vedervi insieme”.