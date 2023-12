Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera hanno avuto una storia d’amore interrotta in maniera brusca dallo stesso attore, all’epoca concentrato esclusivamente sui suoi problemi familiari.

L’assistente di volo è stata lasciata senza alcuna spiegazione, senza conoscere il motivo dell’allontanamento improvviso. Ripensando a quei momenti, Varrese si rende conto degli errori commessi e, mentre i due fanno colazione nella Casa del Grande Fratello, chiede scusa alla sua ex: “Mi dispiace”, sussurra. “Troppo tardi”, replica Monia accennando un sorriso. Massimiliano ci riprova e alla fine la gieffina decide di perdonarlo.

"Non è da me fare quelle cose", spiega Varrese, il quale non è solito sparire senza l'ombra di un chiarimento. Addirittura dice che Monia è l'unica donna che ha lasciato, in quanto solitamente accade il contrario. Forse, all'epoca, l'attore ha preso questa decisione per proteggere una ragazza troppo giovane per affrontare i problemi che sarebbero sorti successivamente. Monia, in un certo senso, lo aveva capito. "Non dimenticare mai che vedo oltre", afferma Massimiliano, convinto che con il tempo la sua capacità di analisi sia anche migliorata. Ricordano, poi, di non essersi lasciati per motivi gravi, per questo oggi non provano rancore e risentimento reciproco.

Questa nuova convivenza diverrà l’occasione per riaccendere la passione?