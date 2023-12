Sara Ricci si è scagliata contro Beatrice Luzzi durante e dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. Tra le due attrici sembra esserci più di qualche vecchio dissapore e in casa non se le mandano certo a dire.

“Quando sono arrivata, in una nottata senza microfoni, mi ha detto cose terrificanti di tutti”, ha confidato Sara ai coinquilini parlando di Beatrice. “Cose che io non proferirò, perché non mi va di mettere zizzania, per farmi stare dalla sua parte”, ha continuato mettendo la pulce nell’orecchio agli altri. Che alla Ricci Beatrice proprio non piaccia è ormai chiaro. “Vogliono far passare che lei è una donna col senso dell’humor. Io non vedo senso dell’humor…”, ha confidato a Rosanna Fratello. “La sua è una furbizia che è fine a sé stessa… Nella sua vita non esprime femminismo neanche un po’”, ha continuato. “Ha fatto proprio tutto nei canoni: ha avuto due figli perché doveva avere due figli, ha avuto un compagno perché doveva avere un compagno. Ma di che parliamo? Tratta le donne come se fossero tutte nemiche e lei sarebbe l’emblema del femminismo?”.