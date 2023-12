La puntata del Grande Fratello di sabato 9 dicembre ha lasciato strascichi importanti. Sara Ricci e Massimiliano Varrese si dicono contrariati dai comportamenti di Beatrice Luzzi, con la quale si sono scontrati a più riprese durante e dopo la diretta.

“Che cafona”, “Ma come mai è così amata? La gentilezza non gliel’hanno proprio insegnata”, “A volte parla come uno scaricatore di porto”, “E’ di una volgarità terrificante. Si vede che non sta in nessun ambiente lavorativo, perché questi ti formano”, “Molto maschile, non vorrei offendere gli uomini eleganti”. Queste alcune degli aggettivi, tutt’altro che lusinghieri, che i due attori hanno indirizzato a Beatrice.

A questo punto è ipotizzabile che la clip del dialogo tra Massimiliano e Sara verrà mostrata durante la puntata di questa sera. Nel caso, vedremo come la Luzzi reagirà agli ennesimi attacchi ricevuti nel corso di questi mesi da alcuni dei suoi coinquilini.