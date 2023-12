Al termine della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 11 dicembre, Sara Ricci ha avuto un duro confronto con Letizia Petris.

“Ti guardo sbalordita perché hai atteggiamenti che qua nessuno ha e penso ‘ma davvero chi diventa famoso poi è così?’”, si sfoga la fotografa nella notte. “Mi riferisco a quando hai litigato con la costumista, ero sbalordita, perché io sono talmente grata di essere qua dentro che direi grazie pure se mi vestissero con un sacco di juta”, aggiunge la concorrente dopo essere rimasta senza parole davanti alle esigenze dell’attrice. “Non sono una snob, ma io ho trent’anni di carriera e un’immagine, questo è il mio lavoro e non sono abituata a farmi vestire da altri”, ha replicato l’attrice. “Generalmente tutti gli abiti li scelgo insieme alla costumista. Ho 55 anni e se mi chiamano due volte non cade il mondo”, aggiunge. “Io non ho un marito, ho delle proprietà da mantenere, se perdo un lavoro per me è un problema”.

In puntata, Sara Ricci e Beatrice Luzzi, che in passato hanno condiviso il set di Vivere si sono scontrate nuovamente. Tra di loro ci sono ancora vecchi malumori, che risalgono persino a 25 anni prima del Grande Fratello. “Non avrei mai tirato in ballo il lutto di mia madre, ma lei mi ha punzecchiato tutta la settimana”, ha spiegato Sara. “Io sono convinta che Beatrice non ami le donne, vedo come si pone con le più belle e più giovani”, ha aggiunto. In più suggerisce presunte confessioni che Beatrice le avrebbe fatto sul resto dei concorrenti: “Mi hai detto che Anita fa cose in bagno che non si possono nemmeno ripetere”. La Luzzi ha negato tutto: “Sei una bugiarda di prima categoria, abbiamo parlato sempre e solo della nostra vita passata”.