Angelica Baraldi, ex concorrente del Grande Fratello, è stata ospite di Sophie Codegoni nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi. L’ex gieffina è tornata a parlare di Greta Rossetti, svelando con chi vedrebbe meglio l’ex tentatrice tra Federico Massaro e Vittorio Menozzi.

“Greta con me non si è comportata benissimo. Comprendo il suo fastidio perché quando sei fuori ti senti con le mani legate, non riesci a fare niente. Però credo che uno possa dire la propria opinione senza offendere e lei mi ha offesa. Anche il modo che ha avuto quando è entrata per fare il confronto con me…

Mi è sembrato immaturo e infantile. Il comportamento di una ragazza infastidita che però non aveva delle motivazioni vere e proprie. Molto impulsiva. Ho visto che si è ricreduta e lo apprezzo. Non mi è piaciuto neanche come si è comportata in Casa quando c’era Mirko.

E per quanto riguarda Vittorio e Federico, Angelica ha commentato: “Anche con Vittorio e Federico la vedo bella carica. Federico non lo trovo sexy. Preferisco Marco Maddaloni. Non l’ho conosciuto di persona, magari di persona è meglio. Potrei fare un’ispezione…

Se lo vedo bene con Greta? Sì, credo di sì. Vedo meglio Federico con Greta piuttosto che Vittorio. Lui è imbarazzato. Ho sempre detto che Greta e Mirko sono due livelli diversi, anche per mentalità. Credo che la loro sia molta attrazione fisica”.