Nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha rivelato ai suoi coinquilini di essersi fatta il botox in una “parte strana del corpo”, ovvero le ascelle.

Dopo essersi gonfiata le labbra ed essersi sottoposta ad una mastoplastica additiva per aumentare il seno, ha deciso di farsi qualche puntura sotto anche sotto le ascelle con l’obiettivo di eliminare la sudorazione in quella parte del corpo. A riportare la notizia è stato Novella 2000 che ha assistito alla diretta.

“In pratica Greta ha riferito di essersi fatta lo scorso anno il botox alle ascelle. Letizia, accanto a lei, le ha chiesto perché. E lei ha risposto che in pratica serve per non far uscire i liquidi, quindi per non sudare. Ma, come ha spiegato, il sudore poi esce dalle mani, infatti lei ha spesso le mani sudate. […] Ha detto che quando l’ha fatto le è sembrata una buona idea, ma ora non lo rifarebbe. Comunque non è niente di permanente, perché, a suo dire, dopo due anni l’effetto va via”.