Giuseppe Garibaldi è senza dubbio uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Sin dalle prime settimane, il bidello calabrese ha attirato l’attenzione su di sé soprattutto per il rapporto con Beatrice Luzzi. Poco a poco, tra i due è nata una certa intesa e la conoscenza è andata avanti per diverse settimane, fino a quando Giuseppe ha deciso di lasciare Beatrice in diretta televisiva.

A quel punto, tra i due gieffini è calato il gelo. Ma non solo, perché Garibaldi ha iniziato a schierarsi contro la Luzzi e nel corso delle ultime settimane non sono mancati durissimi attacchi all’attrice, circostanza che lo hanno portato ad inimicarsi i numerosissimi fan della regina assoluta di questa edizione.

Adesso, una nuova polemica sta travolgendo Giuseppe, e sui social gli utenti sono letteralmente imbufaliti. Il bidello, infatti, si è lasciato scappare la parola “F**cione”, per poi scoppiare a ridere. Ovviamente, il video del momento ha fatto il giro del web, e il popolo social ha duramente condannato Giuseppe, chiedendo che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti.