Heidi Baci ha deciso di lasciare il Grande Fratello dopo l’incontro con suo padre, lasciando spiazzati coinquilini e telespettatori. Ma la ragazza di origini albanesi è ancora protagonista sui social, anche per via del complesso rapporto con Massimiliano Varrese, responsabile, secondo molti, della sua uscita dalla Casa.

Fino ad ora, la madre di Heidi, Lajla Kamata, ha preferito non esporsi per diversi mesi, nonostante suo marito aveva accennato ad un suo problema di salute durante l’incontro con l’ex gieffina. Di recente, però, attraverso i suoi profili social, Lajla ha parlato per la prima volta scagliandosi contro Ciro Petrone.

“Sono la mamma di Heidi. Io non ho mai commentato, non mi sono mai esposta perché non mi piace. A questo punto scrivo per la prima volta la mia opinione su di Te, Ciro. Sei uno dei quelli che non ha mai ascoltato davvero Heidi, convincendola giorno e notte su una storia inesistente. Heidi si fidava di te, ti voleva bene e tu l’hai pugnalata alle spalle. Spero che non ti ritorni tutto il male che le hai fatto indietro, perché il karma esiste. Buona vita!”.