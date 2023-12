Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 16 dicembre, Massimiliano Varrese è stato informato da Alfonso Signorini delle polemiche sull’attore in merito alle sue parole e al suo comportamento nei confronti di Beatrice Luzzi.

“Dopo 97 giorni il suo rapporto con Beatrice è sempre ai minimi termini. Era iniziato male e subito dopo il reset che gli abbiamo proposto, la situazione è andata aggravandosi. Lui è stato più volte richiamato, si è scusato, ma delle sue scuse non sappiamo più cosa farne. Vogliamo così chiarire con lui e metterlo al corrente di ciò che si dice fuori di lui”.

Rivolgendosi poi direttamente a Massimiliano Varrese, il coduttore ha aggiunto: “Le frasi che rivolgi a Beatrice appaiono insistenti e fastidiose. Il tema sul rapporto fra uomini e donne nel nostro paese c’è un’attenzione particolarissima, purtroppo per fatti di cronaca nera di femminicidi. […] L’opinione pubblica sta cambiando e il tema è al centro di dibattiti politici. Quando c’è un atteggiamento irritante nei confronti di una donna diventa un caso. Può sembrare esagerato ma in questo momento non lo è. A questo proposito voglio parlare con te di questo. Sei una brava persona e nessuno ti accusa di essere un violento, è una questione di atteggiamento che continui a portare avanti nonostante i miei richiami”.

“Mi sono sempre messo in discussione, sono passionale, focoso e fisico, ma non è mia intenzione nuocere qualcuno. Posso avere dell’irruenza ma è fine a sé stessa, non mi reputo una persona violenta. Non mi rendo conto di certe cose, probabilmente. Chiedo scusa a tutti, non c’è mai stata intenzione di denigrare Beatrice, chiedo scusa pure a lei. Sembro un Carabiniere, colpa della mia postura”.

Signorini a Varrese: "Alla prossima sei squalificato"

Nonostante le scuse, Signorini ha ammonito il concorrente avvisandolo che sarà squalificato qualora dovesse rendersi protagonista di un altro episodio del genere. “Ne prendo atto. Se resterò ancora qua dentro, mi metterò a lavorare su questo mio aspetto, su questa irruenza”, ha promesso l’attore. Beatrice Luzzi si è detta disponibile a tendergli una mano: “Ci tengo tantissimo ad andare d’accordo con Massimiliano. Lui è molto altalenante nei miei confronti. Mi ferisce, mi scuote. Io non rispondo ma poi sto male per una giornata intera. Quando andiamo d’accordo, sono felice perché abbiamo tante cose in comune”. L’analisi migliore dell’intera questione, che ha concluso il discorso, è arrivata dal conduttore: “Credo lui sia entrato talmente nella parte del tuo rivale, che non distingue più la realtà dalla finzione. Questo può accadere in un reality come il Grande Fratello”. Si è detto d’accordo Varrese: “Da uomo non devo far passare questi messaggi. Prometto a me stesso di lavorare su questa cosa, anche nei confronti dell’opinione pubblica, voglio mostrare che si può lavorare su un carattere come il mio. Voglio tronare a vivermi questo programma”.

"E' una pu**ana", il video che non è passato inosservato

Ma un episodio avvenuto poco dopo non è passato inosservato. Quando Varrese è uscito dalla Mistery al termine del collegamento con Alfonso, alcuni degli inquilini gli si sono avvicinati per abbracciarlo e rincuorarlo. Tra questi Anita Olivieri che, stando alla ricostruzione del web, gli avrebbe detto: “E’ una pu**ana”, riferendosi, probabilmente, a Beatrice. Se così fosse, non è la prima volta che la bionda manager romana utilizza questo termine offensivo sull’attrice. Lo scorso 26 ottobre, infatti, Anita aveva dato della “stron*a e pu**ana” alla Luzzi (Clicca QUI per l'articolo) perché l’attrice avrebbe preso il posto sul divano che solitamente occupava lei.