Mirko Brunetti ha lasciato Greta Rossetti in diretta al Grande Fratello. L’imprenditore rietino ha deciso di scrivere la parola fine alla relazione con l’ex tentatrice, conosciuta a Temptation Island. Un cambiamento repentino, anche in considerazione del fatto che, solo fino a poche settimane fa, Brunetti si diceva ancora coinvolto sentimentalmente da Greta.

Mirko lascia Greta in diretta

Collegandosi in diretta con la Casa perché risultato positivo al Covid, Mirko ha avuto un confronto con Greta per metterla al corrente della decisione di interrompere il loro rapporto: “Rispetto a quello che ci siamo dati a Temptation, ci ho creduto e avevo delle aspettative altissime. Ti ho sempre dato una figurai incondizionata, lo facevo perché credevo tantissimo in noi. Uscendo da Temptation non siamo stati bravi a gestire tante cose e siamo stati condizionati da persone che pensavo ci volessero del bene. Voglio dirti di trovare te stessa. Usa questo percorso per scoprire chi vuoi diventare. Ma stando fuori mi sono reso conto che quella magia che abbiamo provato si è rotta e non siamo mai riusciti a riprenderla. Penso che quello che ci siamo detti quando abbiamo chiuso la nostra relazione, anch’io devo ritrovare me stesso e penso che con queste consapevolezze e senza alcuna rabbia sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto”.

Le lacrime di Greta Rossetti

Sciogliendosi in lacrime, Greta ha ammesso di essere stata colta di sorpresa dall’improvviso cambiamento di Mirko: “Penso che non mi sono mai sbagliata sulle mie paure. Non me lo aspettavo. È tutta la settimana che lo penso. Ho sbagliato nei suoi confronti ma l’ho fatto perché vedevo atteggiamenti che non mi piacevano. Oggi ho la mia risposta perché se in me la magia non è finita, vuol dire che non c’è mai stata e mi ha presa solo in giro. Va bene così, Mirko.Se fosse stato vero, non sarebbe finita da un momento all’altro. Hai sempre mentito a te stesso. Provavi un sentimento nei confronti della tua ex. Io sono stata solo una cosa di passaggio”. “Perla in questo non c’entra”, si è difeso Mirko. “Mi sono reso conto che io e Greta abbiamo modi di vivere completamente diversi. Ci sono stati alcuni comportamenti che vanno lontano da me e dai miei valori. La magia c’era ma tante cose non fanno per me. Credo sia la cosa più giusta”.

Perla Vatiero, interpretata da Alfonso Signorini, si è detta convinta che Mirko abbia fatto la scelta giusta chiudendo il suo rapporto con Greta: “Mi dispiace per lei perché è una ragazza dolcissima ma credo Mirko abbia fatto la scelta giusta. Sono troppo diversi e lui ha bisogno di ritrovare sé stesso”.