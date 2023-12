Un’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe dato di matto durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Stando a quanto sta circolando in queste ore sui social, sembrerebbe che l’ex inquilina ce l’aveva con un altro inquilino, anche lui eliminato. Stiamo parlando di Lorenzo Remotti. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano: “Nell’ultima puntata del Grande Fratello, mio cognato che lavora come cameraman mi ha detto che due ospiti, cioè in particolare…………, si è alzata ed è andata via. Poi è tornata a protestare con Lorenzo, il ciabattino, veniva sempre ripreso e gli altri meno. Ha anche detto: ‘Questo baffettino con la tovaglia per vestito’. Vabbè comunque poi è tornata in studio”.

Da quel momento è partito il toto nome su chi potesse essere l’ex gieffina in questione, e in molti hanno ipotizzato che si trattasse di Samira Lui, visto che non è mai stata ripresa dalle telecamere. Sarà così o si tratta di un rumor infondato?