Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello, Letizia Petris è stata letteralmente demolita sui social per via di alcuni suoi atteggiamenti. Il pubblico si aspettava una reazione diversa, quantomeno una dimostrazione di vicinanza nei confronti dell’attrice, che non c’è stata quasi da parte di nessuno (eccezion fatta per quattro concorrenti). Nello specifico, Letizia è stata aspramente criticata per aver detto che “un programma non si può mica fermare”, e perché si è augurata che il GF organizzi qualche attività, “altrimenti qui dentro ci spariamo”.

Alfonso Signorini – proprio come migliaia di telespettatori – è deluso dalle reazioni avute dai gieffini, soprattutto dalla loro mancanza di empatia e per questo ha scritto in un post quanto questo lo abbia lasciato senza parole. Proprio sotto il post del conduttore è apparso il commento di Nicole Conte, ex compagna della Petris: “Un applauso a Letizia! Che è l’unica che dovrebbe capire alla perfezione la situazione ed è quella che ha fatto più schifo di tutti. Ve lo avevo detto”. Nicole si è espressa così perché Letizia ha perso suo padre.

L'ex di Letizia Petris distrugge Giuseppe Garibaldi

In seguito, l’ex della Petris si è scagliata anche contro Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese, infatti, come se nulla fosse accaduto, ride e scherza, fingendo anche di baciare uno schiaccianoci di legno. “Almeno proprio il giorno che capita (si riferisce alla morte del padre di Beatrice, ndr), rispetto in generale anche dagli altri. Anche Giuseppe, che secondo me è la cosa più imbarazzante che c’è nella Casa, bacia lo schiaccianoci… Per me è stato proprio esagerato, io se fosse negli autori chiuderei questa edizione del Grande Fratello. Ieri Garibaldi ha dato il peggio di sé, per me lui è squallido”.