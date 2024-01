Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, mercoledì 17 gennaio, il ritorno in studio di Roberta Di Padua ha causato un fortissimo litigio che ha coinvolto Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato. I due cavalieri si sono accusati a vicenda, tanto che per poco non arrivavano alle mani. C’è voluto l’intervento di Maria De Filippi per placare gli animi dei due volti del Trono Over.

Tutto è iniziato quando la Di Padua ha discusso con Cristina Tenuta definendola una “finta amica”. La situazione è poi degenerata quando si è passati a discutere della relazione tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano. A quel punto si è intromesso anche Armando Incarnato, amico della tronista, che si è scagliato contro il cavaliere salernitano, accusandolo di essere interessato esclusivamente alla visibilità e al gossip.

Si sono intromessi anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima ha difeso Alessandro e Cristina, mentre Gianni si è trovato concorde con Armando. Come spesso accade, però, i toni si sono alzati e sono volate anche parole grosse. Ecco che quindi i due cavalieri sono andati veramente molto vicini ad avere uno scontro fisico oltre che verbale. Si è letteralmente sfiorata la rissa e solo l’intervento di Maria De Filippi ha evitato la situazione degenerasse ulteriormente. Infatti, Alessandro ha deciso di lasciare lo studio per evitare che potesse accadere qualcosa di peggio.

A quel punto, la conduttrice è intervenuta con Armando: “Non devi stare zitto, ma non devi esasperare in questo modo qua”.