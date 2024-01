Ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. La scorsa settimana, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva condiviso una storia su Instagram in cui annunciava la fine della relazione con il calciatore del Torino per delle divergenze caratteriali. Sembrava che tra i due fosse finita per sempre, ma potrebbe esserci stato un colpo di scena.

Paola Di Benedetto è stata avvistata insieme a Raoul Bellanova presso la escape room "Esco matto" di Torino. E’ infatti proprio il profilo ufficiale della struttura ad averne annunciato la presenza nella serata di ieri. I due hanno fatti un’uscita a quattro con il compagno di squadra Alessandro Buongiorno e la compagna di lui Margherita Ceruzzi. Un ritorno di fiamma vero e proprio, certificato anche dai fan che li avevano visti uscire mano nella mano con sguardi complici.

Paola Di Benedetto, l'annuncio della rottura con Raoul Bellanova

"Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che con piacere abbiamo condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro".