Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno iniziato a punzecchiarsi sui social? Come riportato da IsaeChia, nelle scorse ore alcune Instagram stories dei due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non sono passate inosservate.

Da ormai diverse settimane, uno degli argomenti più caldi del dating show di Maria De Filippi è senza dubbio il triangolo formato da Roberta, Alessandro e Cristina Tenuta. Dalle anticipazioni in merito alle registrazioni del 15 gennaio, è emerso che il cavaliere campano è uscito nuovamente con la dama bionda, ma tra i due non sarebbe accaduto nulla di rilevante e avrebbero messo un punto alla loro frequentazione.

Nelle scorse ore, alcune mosse social della Di Padua e di Vicinanza hanno attirato l’attenzione dei follower. La dama ha pubblicato uno scatto particolarmente sensuale che ritrae la sua gamba e si nota un profumo rosso. Poco dopo, nelle storie dell’ex di Ida Platano, si vede lui che si spruzza lo stesso profumo. A corredo della foto, inoltre, un sottofondo musicale che pare non essere stato scelto a caso. Si tratta di una canzone neomelodica che Alessandro avrebbe scoperto con Roberta.