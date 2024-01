Sono ormai trascorsi tre mesi da quando Manuela Carriero decise di abbandonare il trono di Uomini e Donne. L’ex tronista, in un’intervista a Fanpage.it, ha svelato i motivi che l’hanno spinta a lasciare il dating show di Maria De Filippi.

“Decisi fin da subito di tenere solo due corteggiatori. Non volevo perdere tempo e tenere gente che non mi interessasse. Ma dopo un paio di uscite mi ero già resa conto non ci fosse abbastanza interesse nei miei confronti. Inoltre, mi sentivo oppressa dalle restrizioni che vengono applicate ai tronisti. Non potevo uscire o andare in un locale con le amiche. Sono stata due mesi chiusa in casa e per me era pesante sotto il profilo psicologico. Per questo la mia intenzione era quella di fare una scelta breve e conoscere la persona più affine a me al di fuori”.

E ancora: “Non sono stata io a iscrivermi. Sono stati loro a chiamarmi e io, che non avevo mai visto il programma, ho voluto provare senza sapere molto altro. L’ho vissuta male: sia per questo che per i commenti che leggevo sui social. In più, non potevo andare al lavoro. Sono store manager in un negozio nel centro di Roma e lavoro sui social. Non potrei mai fare solo l’influencer perché se non esco di casa vado in depressione. Lavorando per un negozio molto frequentato ed essendo a stretto contatto con il pubblico, mi fu chiesto di interrompere per qualche mese. Così mi misi in aspettativa. Per questo volevo velocizzare il mio percorso. Senza entrare nel dettaglio, diciamo che tra lavoro e sponsorizzazioni guadagno più che con il rimborso spese che c’è sul trono. Non mi sarebbe convenuto restare tanti mesi ma ero spinta dal desiderio di trovare l’amore”.