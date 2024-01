Massimiliano Varrese è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello. L’attore e ballerino, tra le altre cose, ha anche recitato nel videoclip di “Luca era gay”, discussa canzone di Povia, nel quale vestiva proprio i panni del protagonista. Questa opportunità è arrivata dopo la sua partecipazione al musical Tre metri sopra il cielo e dopo aver recitato nella fiction Carabinieri in onda su Canale 5.

Proprio in merito alla collaborazione con Massimiliano Varrese, Povia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Novella 2000: “Ho conosciuto Massimiliano, gli è piaciuta la canzone in quel momento e ha deciso di entrare a far parte del videoclip da protagonista. Lui è un attore, è stato pagato e ha recitato la parte.

Se sono rimasto in contatto con lui? Ognuno va per la sua strada. Massimiliano è venuto a fare il video nel 2008, prima che partecipassi a Sanremo nel 2009. Abbiamo fatto il videoclip ma è come se fosse stato ingaggiato. Poi lui credo fosse agli inizi. All’inizio fai un po’ tutto. Magari tornasse indietro non lo rifarebbe. Io non ho amici artisti perché da quella canzone lì sono diventato omofobo, razzista, sessista, no vax. Tutto io sono”.