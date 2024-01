Dopo una giornata in cui Paolo Masella e Letizia Petris erano sembrati decisamente freddi per via di una discussione avvenuta al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, il macellaio romano e la fotografa hanno provato a trovare un punto d’incontro. Ieri pomeriggio, i Paoleti si sono ritrovati a parlare del loro rapporto, cercando di individuare i problemi che li portano a discutere e ad allontanarsi.

“Non ti sta mai bene niente di quello che faccio – ha detto Letizia -. Mai. Nemmeno mezza volta. E ti faccio dimostrazioni e comunque non fai dimostrazioni. E quello non va bene. E chiedo qualcosa a qualcun altro e non devi farlo. E non fare. Non va bene nulla, qualsiasi cosa io faccia”.

Dal canto suo, Paolo sostiene che se la fidanzata insiste nel dire di farla sentire sbagliata, significa che probabilmente non è lui la persona giusta: “Se ti faccio sentire sbagliata non sono la persona giusta per te”.