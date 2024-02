Arrivano conferme in merito ad un ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

La scorsa settimana, Deianira Marzano ha condiviso su Instagram alcune segnalazioni sull’influencer e il dj ligure, visti entrambi all’interno di un noto locale di Milano: “Ciao Deia. Volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni. Ma io mi chiedo, dal momento che sono tornati, perché non lo dicono invece di fare finta di niente?”; “Ieri Sophie era a cena da Bulgari e li ci va spesso Ale. Troppe cose stiamo notando, lei che ha ripreso a mettersi le robe di lui…”.

Anche Alessandro Rosica aveva confermato un riavvicinamento tra i due ex vipponi: “Tantissime le segnalazioni delle ultime settimane, ora però è tutto possibile. Incredibile ma vero, i Basciagoni ci starebbero riprovando, seppur in maniera tranquilla. Fonte 100% vera”.

Nelle ultime ore, inoltre, Basciano ha condiviso su Instagram una foto della piccola Céline in cui appare anche quella che dovrebbe essere la mano di Sophie. A quanto pare, sembra dunque che i due stiano davvero tentando di riabilitare il loro rapporto per il bene della figlia. Tuttavia, al momento non si hanno ancora certezze su un effettivo ritorno di fiamma.