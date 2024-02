Massimiliano Varrese ha avuto un crollo al Grande Fratello. Ieri pomeriggio, l’attore è improvvisamente scoppiato in lacrime mentre si trovava in giardino. Il gieffino è parso sotto stress, ma i telespettatori non hanno dimenticato tutte le azioni e i gesti di cui si è reso protagonista nel corso di questi mesi em proprio nella giornata mondiale contro il bullismo, sono tornati a scagliarsi contro di lui.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un video nel quale si può vedere Varrese in preda a una crisi. Il gieffino è scoppiato in lacrime all’improvviso in giardino, venendo poi circondato e confortato da tutti i suoi amici. Al momento non sono note le cause di questa crisi, ma è chiaro che l’attore sia stato colto da un momento di sconforto.

L’improvvisa crisi di Massimiliano Varrese, tuttavia, non ha impressionato particolarmente il pubblico. Il popolo del web, in particolare, è tornato a scagliarsi contro il concorrente, protagonista più nel male che nel bene di questa edizione del reality show di Canale 5. In occasione della giornata mondiale contro il bullismo – che ricorre oggi mercoledì 7 febbraio – i social hanno bacchettato il gieffino proprio per i suoi comportamenti aggressivi e sopra le righe di cui si è reso protagonista in quasi cinque mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà. Dalle pressioni nei confronti di Heidi Baci ai confronti con Monia La Ferrera fino alle infinite liti con Beatrice Luzzi: gli utent non hanno dimenticato e sui social impazza ancora l’hashtag #FuoriVarrese.