Ieri è andata in onda su Rai Uno la seconda serata del Festival di Sanremo. La media dei telespettatori è di 10,3 milioni con il 60,1% di share. Qualche ascoltatore in meno (fatta eccezione per la seconda parte) rispetto all’edizione 2023, così come lo share (poco più del 2% in meno).

Di seguito tutti i dati:

Mercoledì 7 febbraio, il Festival di Sanremo 2024 ha tenuto incollati alla tv 10.361.000 spettatori. In termini di share, rappresentano il 60,1% (l’anno scorso 62,3%).

Nel dettaglio, la prima parte dalle 21,17 alle 23,29 è stata vista da 13.434.000 spettatori con il 57,64% di share.