Questa sera andrà in onda su Rai Uno il terzo appuntamento con la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Nonostante manchino ancora diversi giorni alla finale, Mahmood è già entrato nella rosa dei papabili vincitori, dal momento che la sua canzone, Tuta Gold, ha già ricevuto numerosi apprezzamenti sia dalla giuria della sala stampa che da radio e televoto, che l’hanno posizionato nella Top 5 delle prime due serate.

A presentare Mahmood, nelle vesti di co-conduttore, è stato Marco Mengoni, e l’interazione tra i due sul palco dell’Ariston ha mandato in visibilio i telespettatori. A tal proposito ieri, dopo la performance della prima serata, una giornalista ha chiesto a Mahmood se gli piacerebbe fare un duetto con Mengoni, e il cantante non ha escluso questa possibilità: “Con Marco è vero ancora non è successo, non ho ancora fatto niente, però posso dire chissà, vedremo cosa ci riserverà il futuro”.