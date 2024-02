Ieri è andata in onda su Rai Uno la seconda serata della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la prima serata, in cui si sono esibiti tutti e trenta i cantanti e ha votato solo la giuria della sala stampa, tv e web, le prime cinque posizioni erano occupate da Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood.

Nella seconda serata hanno cantato solo quindici Big (presentati dagli altri che cantano questa sera), e tra io primi cinque si sono esibiti Loredana Bertè, Annalisa e Mahmood. Andiamo a scoprire cos’è cambiato nella serata in cui a votare sono stati il pubblico, tramite il televoto, e la Giuria delle Radio.

Al primo posto si è piazzato Geolier con il brano I p’ me, tu p’ te; al secondo Irama con Tu no; al terzo Annalisa con Sinceramente; al quarto Loredana Bertè con Pazza; al quinto Mahmood con Tuta Gold. Grandissima gioia per il rapper partenopeo che ha assistito al momento in cui è stata darta la classifica in un locale insieme al suo entourage.