Arrivano conferme in merito ad un ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

La scorsa settimana, Deianira Marzano ha condiviso su Instagram alcune segnalazioni sull’influencer e il dj ligure, visti entrambi all’interno di un noto locale di Milano: “Ciao Deia. Volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni. Ma io mi chiedo, dal momento che sono tornati, perché non lo dicono invece di fare finta di niente?”; “Ieri Sophie era a cena da Bulgari e li ci va spesso Ale. Troppe cose stiamo notando, lei che ha ripreso a mettersi le robe di lui…”.

Anche Alessandro Rosica aveva confermato un riavvicinamento tra i due ex vipponi: “Tantissime le segnalazioni delle ultime settimane, ora però è tutto possibile. Incredibile ma vero, i Basciagoni ci starebbero riprovando, seppur in maniera tranquilla. Fonte 100% vera”.

Nei giorni scorsi, inoltre, Basciano ha condiviso su Instagram una foto della piccola Céline in cui appare anche quella che dovrebbe essere la mano di Sophie. Ma non è tutto, tre giorni fa, Alessandro Rosica ha condiviso tra le sue Instagram stories uno scatto di Alessandro in compagnia di Valeria Pasciuti, madre della Codegoni: “Oggi insieme a Sanremo. Pace fatta tra Alessadro e la madre di Sophie. La storia continua”.

Ma non è tutto. Questo pomeriggio, Alessandro ha condiviso tra le sue Instagram stories un video in cui la piccola Céline pronuncia le prime “parole” e, in sottofondo, si sente chiarissima la voce di Sophie. In seguito, il dj ligure ha scritto: “Quando la prima parola di tua figlia non è mamma ma papà”.

A quanto pare, sembra dunque che i due stiano davvero tentando di riabilitare il loro rapporto per il bene della figlia. Tuttavia, al momento non si hanno ancora certezze su un effettivo ritorno di fiamma.