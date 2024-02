Durante la puntata del Grande Fratello dello scorso 5 febbraio, nel momento dell’ingresso di Alessio Falsone, nuovo concorrente di origini napoletane, Beatrice Luzzi aveva esclamato: “E’ entrato un altro napoletano” (senza alcun intento denigratorio). Alcuni inquilini, Massimiliano Varrese su tutti, aveva colto la palla al balzo per strumentalizzare la frase dell’attrice ed attaccarla: “Sinceramente sono un paio di mesi che se lei c’è o non c’è è uguale. Non dono più la mia energia a questa persona. Ribadisco che non ho una simpatia per la falsità di questa persona, l’ego sproporzionato che è in lei si sta scavando da sola la fosse. E dico solo che quando è entrato il nuovo concorrente ha detto ‘ci mancava un altro napoletano’”.

Anche Cesara Buonamici aveva affondato il colpo: “Mi sembra si stia usando una tecnica che si usa molto in politica. Non contano gli argomenti, ma tocca screditare e svilire l’avversario. Bea ti dico la verità le imitazioni della napoletanità non mi fanno ridere per niente”.

Questa mattina, a testimonianza del fatto che i fan partenopei di Beatrice hanno compreso che nelle parole pronunciate dalla gieffina non c’era alcuna volontà di offendere, le hanno inviato un aereo con un messaggio chiaro ed inequivocabile: “Bea, sij o cor nuost. Napoli ti ama”. “Io amo voi e quella meravigliosa città che siete – ha commentato la Luzzi -. Il vostro talento, la vostra musica, la vostra allegria, il vostro cibo. Un applauso ai napoletani che non ci sono cascati per niente, siete dei grandi. Avete dimostrato che siete un grande popolo, come sempre”.