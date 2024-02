Finita la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, questa torna in tv su Canale 5 il Grande Fratello. Come sempre, in studio, Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Scopriamo insieme le anticipazioni della trentacinquesima puntata.

Mentre la casa si divide in due fazioni (chi è pro Beatrice Luzzi e chi pro Perla Vatiero), a rubare la scena ora sembra scendere in campo Greta Rossetti. L'ex di Mirko Brunetti, infatti, è al centro di un presunto triangolo amoroso.

L’ex tentatrice è sempre più vicina a Sergio D’Ottavi e Vittorio Menozzi. Sembra, però, essersi avvicinata ad entrambi anche se in modo diverso e con poca chiarezza: stasera verranno mandate in onda alcune clip che mostreranno alcuni dettagli rivelati in confessionale o ai diretti interessati, e Alfonso cercherà di capire per chi ha davvero interesse Greta.

Sempre Greta, poi, si è resa protagonista di una rivelazione shock su quanto sarebbe accaduto tra Vittorio e Beatrice sotto le coperte: cosa diranno il modello e l’attrice quando scopriranno cosa ha raccontato la Rossetti? Vittorio ha avuto anche una forte discussione con Beatrice ed ha anche minacciato di voler lasciare la casa, come finirà?