L’ultima concorrente ad aver lasciato la Casa del Grande Fratello è stata Monia La Ferrera. Intervistata dai microfoni del GF, l’ex di Massimiliano Varrese ha detto la sua in merito ai suoi ex coinquilini, svelando chi tra loro potrebbe trionfare e chi, invece, considera il più furbo.

Per prima cosa, però, l’ex gieffina ha spiegato che se dovesse nominare qualcuno sarebbe Anita Olivieri, perché l’ultima nomination che le ha rivolto non ha avuto secondo lei una motivazione valida: “Se in questo momento dovessi nominare, inizierei da Anita, perché nell’ultima nomination che ha fatto contro di me non ha dato una motivazione che riguarda me”.

Pensando, invece, al nome di un possibile vincitore, secondo Monia a contendersi la vittoria saranno Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: “Secondo me questa edizione del Grande Fratello potrebbero vincerla in due: Giuseppe, perché ha un carattere solare, tiene testa ed è molto empatico, e Beatrice, che con la sua intelligenza, la sua capacità linguistica e la sua cultura riesce a tenere a bada qualsiasi persona”.

Secondo La Ferrera il più furbo è Marco Maddaloni perché di reality ne ha già vinti due e potrebbe vincere anche il terzo.