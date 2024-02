E’ esploso un nuovo caso al Grande Fratello. Nelle ultime ore, nella Casa più spiata d’Italia, si è verificato un vero e proprio giallo: che fine ha fatto lo yogurt? Ogni inquilini ha singole quantità di alimenti da consumare senza “rubare” quello degli altri, compreso lo yogurt. Ma, al termine della settimana, manca sempre qualche razione.

A scoprirlo è stata Rosy Chin, che non ritrova i suoi yogurt nel frigorifero. Lei va su tutte le furie, ne aveva messi da parte ben due e adesso non se ne ritrova nemmeno uno. Ma non solo: pare che nella Casa anche quelli di Greta Rossetti sono spariti. Perla Vatiero, decisamente infastidita per il clamoroso furto di yogurt, ne parla con gli amici. I sospetti ricadono su Federico Massaro, particolarmente vorace e ghiotto. Chiedono direttamente al ragazzo se abbia mangiato solamente i due vasetti a lui assegnati e il giovane dice di sì.

Grecia Colmenares, però, rivela che recentemente anche un suo pranzo lasciato da parte è stato “predato”. Letizia Petris ricorda che Federico ieri ne ha mangiato un vasetto. Per Paolo Masella, la colpevole è Grecia, alle volte troppo distratta con il cibo. Ma la sua spiegazione non convince nessuno e il maggior sospettato torna a essere Federico. Anche se c'è chi rivela che lo avrebbe preventivamente richiesto. Insomma, non si capisce chi abbia rubato lo yogurt. Chissà se il tema sarà trattato questa sera durante la diretta.